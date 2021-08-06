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В Калифорнии за 2 часа пожар уничтожил город со 150-летней историей

06.08.2021 14:39 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Огонь по-прежнему не оставляет Калифорнию. Пожар "Дикси" уже уничтожил целый город. Некоторым зданиям в Гринвилле было более ста лет. Полностью сгорел исторический центр, пламя уничтожило его всего за два часа. 

Все население Гринвилла - более тысячи человек - покинуло свои дома. Всего в Калифорнии из-за лесных пожаров эвакуировано более 16 тысяч жителей. "Дикси" охватил свыше 112 тысяч гектаров и уничтожил более 60 строений.


Продолжают бушевать лесные пожары в Греции и Турции


Продолжают бушевать лесные пожары и в Греции. Огонь подступил к Афинам. Под угрозой возгорания бывший королевский дворец Татой. Огонь перекрыл трассу, связывающую Афины с Северной Македонией. Пламя уже уничтожило сотни жилых домов. Тысячи эвакуированных. Из-за сильного дыма власти призывают людей носить защитные респираторы. В Турции борьба с огнем идет в провинциях Анталья и Мугла. Опасность для жилых районов и туристических объектов уже миновала. Стихия уничтожила тысячи гектаров леса.


Пожары в Якутии задымили города Красноярского края


Дым от пожаров в Якутии достиг Красноярского края. Почти 90 населенных пунктов задымлены. В некоторых местах в воздухе присутствует избыток химикатов. Климатологи отмечают: пожары ускоряют таяние вечной мерзлоты, из-за чего около 40 % Якутии могут угрожать опасные погодные явления.



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Теги: Минск
 
 
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Огонь по-прежнему не оставляет Калифорнию. Пожар "Дикси" уже уничтожил целый город. Некоторым зданиям в Гринвилле было более ста лет. Полностью сгорел исторический...
 
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