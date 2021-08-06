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В Калифорнии за 2 часа пожар уничтожил город со 150-летней историей
06.08.2021 14:39 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Огонь по-прежнему не оставляет Калифорнию. Пожар "Дикси" уже уничтожил целый город. Некоторым зданиям в Гринвилле было более ста лет. Полностью сгорел исторический центр, пламя уничтожило его всего за два часа.
Все население Гринвилла - более тысячи человек - покинуло свои дома. Всего в Калифорнии из-за лесных пожаров эвакуировано более 16 тысяч жителей. "Дикси" охватил свыше 112 тысяч гектаров и уничтожил более 60 строений.
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Огонь по-прежнему не оставляет Калифорнию. Пожар "Дикси" уже уничтожил целый город. Некоторым зданиям в Гринвилле было более ста лет. Полностью сгорел исторический...
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