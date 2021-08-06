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Мощные наводнения в Индии - жертвами уже стали 23 человека
06.08.2021 14:39 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
В Индии 23 человека стали жертвами мощных наводнений и сброса воды из водохранилищ. Муссонные дожди заливают восточный штат Западная Бенгалия. В нескольких округах ситуация критическая. Под воду ушли многие деревни и 4 тысячи гектаров сельхозугодий. Населению оказывают срочную помощь спасатели, подразделения сухопутных сил, вертолеты.
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В Индии 23 человека стали жертвами мощных наводнений и сброса воды из водохранилищ. Муссонные дожди заливают восточный штат Западная Бенгалия. В нескольких округах...
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