Мощные наводнения в Индии - жертвами уже стали 23 человека

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В Индии 23 человека стали жертвами мощных наводнений и сброса воды из водохранилищ. Муссонные дожди заливают восточный штат Западная Бенгалия. В нескольких округах ситуация критическая. Под воду ушли многие деревни и 4 тысячи гектаров сельхозугодий. Населению оказывают срочную помощь спасатели, подразделения сухопутных сил, вертолеты.



От проливных дождей пострадал и центральный штат Мадхья Прадэш - там с начала недели погибли 12 человек. 6 тысяч жителей штата эвакуированы и размещены во временных лагерях. В западном штате Махараштра муссонные ливни стали самыми сильными за последние 40 лет. Они вызвали наводнения, оползни и разрушение зданий. За прошедшие две недели стихия забрала жизни около 200 жителей штата.