ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Токио мужчина с ножом напал на пассажиров поезда

06.08.2021 16:33 — Новости Мира | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Токио неизвестный напал с ножом на пассажиров поезда, сообщает телеканал NHK.

Инцидент произошел в районе Сэтагая на железнодорожной ветке "Одакю". По меньшей мере четыре пассажира получили ранения. К ним были направлены бригады скорой помощи.

Злоумышленнику удалось скрыться с места происшествия. Полиция выясняет его местонахождение и расследует детали инцидента.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Инцидент произошел в районе Сэтагая на железнодорожной ветке "Одакю". По меньшей мере четыре пассажира получили ранения. К ним были направлены бригады скорой...
 
Новости дня
Новости в мире
 
Сейм Литвы одобрил строительство ограждения на границе с Беларусью
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Мира

Свежие газеты

05.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Мира)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by