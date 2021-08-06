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В Токио мужчина с ножом напал на пассажиров поезда
06.08.2021 16:33 — Новости Мира | БелТА
Источник материала: БелТА
6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Токио неизвестный напал с ножом на пассажиров поезда, сообщает телеканал NHK.
Инцидент произошел в районе Сэтагая на железнодорожной ветке "Одакю". По меньшей мере четыре пассажира получили ранения. К ним были направлены бригады скорой помощи.
Злоумышленнику удалось скрыться с места происшествия. Полиция выясняет его местонахождение и расследует детали инцидента.-0-
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Инцидент произошел в районе Сэтагая на железнодорожной ветке "Одакю". По меньшей мере четыре пассажира получили ранения. К ним были направлены бригады скорой...
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