В Токио мужчина с ножом напал на пассажиров поезда

Источник материала: БелТА

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Токио неизвестный напал с ножом на пассажиров поезда, сообщает телеканал NHK.

Инцидент произошел в районе Сэтагая на железнодорожной ветке "Одакю". По меньшей мере четыре пассажира получили ранения. К ним были направлены бригады скорой помощи.

Злоумышленнику удалось скрыться с места происшествия. Полиция выясняет его местонахождение и расследует детали инцидента.-0-