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Эскалация конфликта между Израилем и Ливаном
06.08.2021 20:45 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Эскалация конфликта на Ближнем Востоке. Боевики ливанского движения "Хезболла" выпустили более десяти ракет по территории Израиля. Большинство снарядов было перехвачено системой "Железный купол". Остальные упали на открытых площадках. Тель-Авив выпустил ответный огонь. Напомним, противостояние усилилось 4 августа. Тогда ливанские боевики запустили в сторону Израиля несколько ракет. Власти объявили тревогу в трех населенных пунктах на севере страны.
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Эскалация конфликта на Ближнем Востоке. Боевики ливанского движения "Хезболла" выпустили более десяти ракет по территории Израиля. Большинство снарядов...
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