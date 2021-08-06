Эскалация конфликта между Израилем и Ливаном

Источник материала: БT

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке. Боевики ливанского движения "Хезболла" выпустили более десяти ракет по территории Израиля. Большинство снарядов было перехвачено системой "Железный купол". Остальные упали на открытых площадках. Тель-Авив выпустил ответный огонь. Напомним, противостояние усилилось 4 августа. Тогда ливанские боевики запустили в сторону Израиля несколько ракет. Власти объявили тревогу в трех населенных пунктах на севере страны.





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