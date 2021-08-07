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В южной части Атлантического океана произошло землетрясение магнитудой 5,9

07.08.2021 06:43 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. У берегов Южных Сандвичевых островов, расположенных в южной части Атлантического океана, произошло землетрясение магнитудой 5,9. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Геологическую службу США.

Эпицентр подземных толчков находился в 2761,5 км к востоку от чилийского города Пунта-Аренас, административного центра одноименной области, чье население составляет около 117 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 34,1 км.

Информации об угрозе цунами не поступало.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Эпицентр подземных толчков находился в 2761,5 км к востоку от чилийского города Пунта-Аренас, административного центра одноименной области, чье население составляет...
 
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