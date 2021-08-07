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В текущем году во Франции производство вина снизится на 30 %

07.08.2021 16:41 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Катастрофа в национальном виноделии. Так оценивают ситуацию в сельском хозяйстве французы. В текущем году производство вина снизится на 30 % и составит (в лучшем случае) около 40 миллионов гектолитров. Хуже показатели были только 75 лет назад, в первом послевоенном году. Причинами проблем стали весенние заморозки - они уничтожили треть виноградников, а также дожди - лозу погубили болезни и паразиты. Эксперты прогнозируют резкий рост цен на вино и разорение сотен мелких производителей. Правительство страны изучает возможность поддержки пострадавших регионов, но всех спасти все равно не получится.


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Катастрофа в национальном виноделии. Так оценивают ситуацию в сельском хозяйстве французы. В текущем году производство вина снизится на 30 % и составит (в лучшем...
 
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