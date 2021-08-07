Литва предлагает беженцам по 300 евро за возвращение домой

Источник материала: БT

Три сотни евро готово заплатить литовское правительство нелегальным мигрантам, если они уедут на родину. Деньги будут выдавать в момент посадки на самолет. Но если нелегал повторно нарушит границу, то выплат уже не будет. Вряд ли затея литовцев будет успешной, ведь (по некоторым данным) чтобы попасть в Прибалтику, граждане азиатских стран платят до 15 тысяч долларов. В этом году Литва задержала около 4 тысяч нелегалов. Тем временем литовские пограничники и военные не стесняются силой возвращать мигрантов на белорусскую сторону.





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