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Протесты в Таиланде: митингующие недовольны противоэпидемической политикой правительства
07.08.2021 16:41 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Сегодня центр Бангкока превратился в арену настоящих сражений. На улицы столицы Таиланда вышли тысячи недовольных противоэпидемической политикой правительства. Люди требовали увеличить расходы на борьбу с COVID и обеспечить условия для массовой вакцинации населения. К участникам акции применили слезоточивый газ и резиновые пули.
Уличная война достигла небывалого ожесточения. Протестующих не получалось остановить никакими спецсредствами. В итоге полиция перешла к обороне и даже возвела баррикады. В настоящий момент столкновения все еще продолжаются. Потери сторон и количество задержанных пока неизвестны.
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Сегодня центр Бангкока превратился в арену настоящих сражений. На улицы столицы Таиланда вышли тысячи недовольных противоэпидемической политикой правительства....
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