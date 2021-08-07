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Протесты в Таиланде: митингующие недовольны противоэпидемической политикой правительства

07.08.2021 16:41 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня центр Бангкока превратился в арену настоящих сражений. На улицы столицы Таиланда вышли тысячи недовольных противоэпидемической политикой правительства. Люди требовали увеличить расходы на борьбу с COVID и обеспечить условия для массовой вакцинации населения. К участникам акции применили слезоточивый газ и резиновые пули.

Уличная война достигла небывалого ожесточения. Протестующих не получалось остановить никакими спецсредствами. В итоге полиция перешла к обороне и даже возвела баррикады. В настоящий момент столкновения все еще продолжаются. Потери сторон и количество задержанных пока неизвестны.


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Сегодня центр Бангкока превратился в арену настоящих сражений. На улицы столицы Таиланда вышли тысячи недовольных противоэпидемической политикой правительства....
 
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