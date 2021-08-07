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Два человека погибли при взрыве в армянском городе Гюмри
07.08.2021 18:07 — Новости Мира | БелТА
Источник материала: БелТА
7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Взрыв произошел в одном из дворов города Гюмри в Армении, погибли два человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на АРМЕНПРЕСС.
"Около 15.40 в отделение полиции Гюмри поступило сообщение о взрыве в одном из дворов города. На место происшествия выехали полицейские. В результате взрыва погибли молодые супруги. По предварительным данным, погибший мужчина - военнослужащий. На данный момент проводятся следственные мероприятия", - сообщил прокурор Гурген Григорян.
Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Доведение до самоубийства".-0-
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Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Доведение до самоубийства".
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