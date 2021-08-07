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С поезда Мурманск - Адлер с отравлением госпитализировали 56 детей

07.08.2021 22:13 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дети, следующие в составе нескольких организованных групп в поезде №225 Мурманск - Адлер, были госпитализированы в больницы Краснодарского края с подозрением на кишечную инфекцию, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось о 20 несовершеннолетних пассажирах, которым потребовалась медицинская помощь. К вечеру количество детей, госпитализированных с признаками отравления, увеличилось до 56.

"По состоянию на вечер всего доставлено 56 человек в три медицинские организации в Апшеронском, Туапсинском и Белореченском районах. У всех детей состояние легкой и средней степени. Всем пациентам оказывается необходимая медицинская помощь согласно стандартам оказания медицинской помощи. Еще никого не выписали", - сообщил источник в экстренных службах региона.

В общей сложности в составе организованных групп в поезде следовало около 250 детей. Несовершеннолетние, которых госпитализировали с поезда, накануне вечером ужинали в вагоне-ресторане.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В общей сложности в составе организованных групп в поезде следовало около 250 детей. Несовершеннолетние, которых госпитализировали с поезда, накануне вечером...
 
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