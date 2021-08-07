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Новые факты избиения мигрантов на литовской границе

07.08.2021 22:47 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Несмотря на первую жертву и десятки задокументированных избиений, литовские пограничники продолжают насилие над мигрантами. В Сети появляются жуткие кадры. На них видны беженцы со следами ссадин и гематом. По словам пострадавших, это последствия встреч с литовскими стражами границ. О правах человека тем временем официальный Брюссель даже не заикается.


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Несмотря на первую жертву и десятки задокументированных избиений, литовские пограничники продолжают насилие над мигрантами. В Сети появляются жуткие кадры. На...
 
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