Новые факты избиения мигрантов на литовской границе

Источник материала: БT

Несмотря на первую жертву и десятки задокументированных избиений, литовские пограничники продолжают насилие над мигрантами. В Сети появляются жуткие кадры. На них видны беженцы со следами ссадин и гематом. По словам пострадавших, это последствия встреч с литовскими стражами границ. О правах человека тем временем официальный Брюссель даже не заикается.

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