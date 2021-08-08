У берегов Западной Сахары перевернулась лодка с мигрантами - погибли более 40 человек

Источник материала: БелТА

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 40 мигрантов погибли при попытке переправится из Западной Сахары на Канарские острова. На борту лодки находились 50 пассажиров, сообщает Associated Press.

По предварительным данным, 42 человека, среди которых 30 женщин, 4 мужчин и 8 детей, погибли, когда их лодка перевернулась вскоре после отплытия из города Дахла в Западной Сахаре. Спаслись 10 человек, их подобрали местные рыбаки.

Лодка с мигрантами вышла в море во вторник в плохую погоду, однако подробности происшествия стали известны только в субботу.-0-