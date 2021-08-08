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Протесты во Франции: ранены 7 человек
08.08.2021 12:37 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Во Франции продолжаются протестные уикенды. Более 200 тысяч человек вышли против санитарных пропусков.
Около 150 демонстраций прошло в Париже, Лионе, Марселе и других городах страны.
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Во Франции продолжаются протестные уикенды. Более 200 тысяч человек вышли против санитарных пропусков. Около 150 демонстраций прошло в Париже, Лионе, Марселе и...
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