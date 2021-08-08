ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Протесты во Франции: ранены 7 человек

08.08.2021 12:37 — Новости Мира | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Во Франции продолжаются протестные уикенды. Более 200 тысяч человек вышли против санитарных пропусков.

  Около 150 демонстраций прошло в Париже, Лионе, Марселе и других городах страны.
 Французы  выражают свое недовольство новым законом об ужесточении санитарно-медицинских мер уже четвертые выходные подряд. Без стычек с полицией не обходится. Для разгона беспорядков правоохранители применяют слезоточивый газ и дубинки. В ходе жестоких столкновений ранены 7 человек, 35 манифестантов задержаны. 



Читайте также:


 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во Франции продолжаются протестные уикенды. Более 200 тысяч человек вышли против санитарных пропусков.   Около 150 демонстраций прошло в Париже, Лионе, Марселе и...
 
Новости дня
Новости в мире
 
Спортсмены из 61 страны не примут участия в церемонии закрытия Олимпиады
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Мира

Свежие газеты

07.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Мира)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by