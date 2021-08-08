|
Калифорния в огне: эвакуированы более 16 тысяч человек
08.08.2021 12:37 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Американские пожарные продолжают бороться с огнем в полыхающей Калифорнии. Лесные пожары в штате стали причиной эвакуации более 16 тысяч человек. По меньшей мере 8 числятся пропавшими без вести.
Пламя поглотило более 560 гектаров зеленых насаждений.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Американские пожарные продолжают бороться с огнем в полыхающей Калифорнии. Лесные пожары в штате стали причиной эвакуации более 16 тысяч человек. По меньшей мере 8...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)