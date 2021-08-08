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Калифорния в огне: эвакуированы более 16 тысяч человек

08.08.2021 12:37 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Американские пожарные продолжают бороться с огнем в полыхающей Калифорнии. Лесные пожары в штате стали причиной эвакуации более 16 тысяч человек. По меньшей мере 8 числятся пропавшими без вести.

  Пламя поглотило более 560 гектаров зеленых насаждений.
 Сейчас масштабный пожар локализован лишь на 21 % территории. В настоящее время его называют третьим по величине за всю истории Калифорнии.


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Американские пожарные продолжают бороться с огнем в полыхающей Калифорнии. Лесные пожары в штате стали причиной эвакуации более 16 тысяч человек. По меньшей мере 8...
 
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