Калифорния в огне: эвакуированы более 16 тысяч человек

Источник материала: БT

Американские пожарные продолжают бороться с огнем в полыхающей Калифорнии. Лесные пожары в штате стали причиной эвакуации более 16 тысяч человек. По меньшей мере 8 числятся пропавшими без вести.

Пламя поглотило более 560 гектаров зеленых насаждений.

Сейчас масштабный пожар локализован лишь на 21 % территории. В настоящее время его называют третьим по величине за всю истории Калифорнии.