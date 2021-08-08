|
Лесной пожар возник в 500 м от аэропорта Даламан на юго-западе Турции
08.08.2021 17:09 — Новости Мира | БелТА
Источник материала: БелТА
8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лесной пожар возник сегодня неподалеку от международного аэропорта Даламан на юго-западе Турции. Об этом сообщил ТАСС один из очевидцев произошедшего.
"Загорелся лесной массив, расположенный где-то в 400-500 м от взлетно-посадочной полосы. Из здания терминала аэропорта было видно пламя и большой столб дыма. Насколько мы поняли, несмотря на пожар, на работу аэропорта это никак не повлияло", - сказал собеседник агентства.
Как отмечает турецкий телеканал TRT, в настоящее время работы по борьбе с пожаром в районе аэропорта продолжаются. Огонь пытаются потушить как с воздуха, так и на земле.
Аэропорт Даламан находится возле одноименного города в провинции Мугла. Туда совершают рейсы, в частности, российские авиакомпании "Аэрофлот", "Победа" и S7 Аirlines.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как отмечает турецкий телеканал TRT, в настоящее время работы по борьбе с пожаром в районе аэропорта продолжаются. Огонь пытаются потушить как с воздуха, так и на...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)