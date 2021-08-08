|
Около 160 тыс. человек эвакуировали в Японии из-за тайфуна "Лупит"
08.08.2021 20:05 — Новости Мира | БелТА
Источник материала: БелТА
8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почти 160 тыс. человек на юго-западе Японии получили предписание об эвакуации из-за тайфуна "Лупит", сообщил телеканал NHK.
В северной части острова Кюсю предписание получили 139 647 человек, в префектуре Фукуока - 6772 человека, в префектуре Оита - 1911 человек, в префектуре Кагосима - 12774 человека.
Несколько часов назад тайфун достиг суши недалеко от японского населенного пункта Макурадзаки. Скорость сопровождающего его ветра достигает 108 км/ч.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Несколько часов назад тайфун достиг суши недалеко от японского населенного пункта Макурадзаки. Скорость сопровождающего его ветра достигает 108 км/ч.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)