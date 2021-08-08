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Около 160 тыс. человек эвакуировали в Японии из-за тайфуна "Лупит"

08.08.2021 20:05 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почти 160 тыс. человек на юго-западе Японии получили предписание об эвакуации из-за тайфуна "Лупит", сообщил телеканал NHK.

В северной части острова Кюсю предписание получили 139 647 человек, в префектуре Фукуока - 6772 человека, в префектуре Оита - 1911 человек, в префектуре Кагосима - 12774 человека.

Несколько часов назад тайфун достиг суши недалеко от японского населенного пункта Макурадзаки. Скорость сопровождающего его ветра достигает 108 км/ч.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Несколько часов назад тайфун достиг суши недалеко от японского населенного пункта Макурадзаки. Скорость сопровождающего его ветра достигает 108 км/ч.
 
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