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Пожарный самолет потерпел крушение на греческом острове Закинф

08.08.2021 21:53 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожарный самолет Petzetel разбился во время тушения пожара на греческом острове Закинф в Ионическом море. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Афинское Македонское агентство новостей.

По информации местной пожарной службы, пилот самолета остался жив. Его увезли с места аварии бывшие поблизости пожарные.

Самолет летел в паре с другим пожарным летательным аппаратом такого же типа, чтобы принять участие в тушении пожара в районе Лагоподо-Махерадо.

Причины происшествия расследуются.-0-

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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По информации местной пожарной службы, пилот самолета остался жив. Его увезли с места аварии бывшие поблизости пожарные.
 
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