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Пожарный самолет потерпел крушение на греческом острове Закинф
08.08.2021 21:53 — Новости Мира | БелТА
Источник материала: БелТА
8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожарный самолет Petzetel разбился во время тушения пожара на греческом острове Закинф в Ионическом море. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Афинское Македонское агентство новостей.
По информации местной пожарной службы, пилот самолета остался жив. Его увезли с места аварии бывшие поблизости пожарные.
Самолет летел в паре с другим пожарным летательным аппаратом такого же типа, чтобы принять участие в тушении пожара в районе Лагоподо-Махерадо.
Причины происшествия расследуются.-0-
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По информации местной пожарной службы, пилот самолета остался жив. Его увезли с места аварии бывшие поблизости пожарные.
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