|
От контрабанды сигарет украинская экономика терпит миллиардные убытки
08.08.2021 22:47 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Миллиарды убытков экономике и неприкрытое нежелание решать проблему. Примерно так можно описать ситуацию в Украине с контрабандой сигарет, по оценкам украинских же политологов. Контрабанда табачных изделий из стран постсоветского пространства в страны ЕС приносит баснословные деньги организаторам серого трафика. Дело в колоссальной разнице акцизов и как следствие - общей стоимости продукции. Если заработать на этом пытаются даже обычные туристы, что уж говорить о больших игроках на рынке.
Бюджет Украины может недополучать из-за серого трафика табака порядка 11 млрд долларов ежегодно
Только по официальным данным, за последние пять лет в нашем регионе из оборота изъято более двух с половиной миллиардов сигарет, то есть потенциальный ущерб на 10 млрд евро. И таких случаев немало. Отправители и получатели - самые разнообразные страны, и зачастую попадаются партии стоимостью более миллиона евро. Если обобщать, говорят эксперты, то бюджет Украины может недополучать из-за серого трафика табака порядка 11 млрд долларов ежегодно. Свою роль в этом играют и частные табачные фабрики, которые неподотчетны для статистики.
С учетом того, что в Украину пришли глобальные игроки мирового рынка и интерес транснациональных корпораций очевиден, нельзя недооценивать роль второй - принимающей стороны.
Разговор с Дмитрием Корцом состоялся в белорусском пункте пропуска "Мохро". Отечественные профильные службы не считают, сколько табака или алкоголя ввозится в страны-соседки из магазинов дьюти-фри. Важно понять схему, по которой работают контрабандисты. И вот Корец признается: на некоторое время придется залечь на дно, видимо, пока не наладится контакт с новым начальником Луцкого пограничного отряда.
Насчет информационных вбросов по теме контрабанды сигарет в определенных СМИ эксперты тоже настроены критично. По их мнению, если есть финансовые интересы, значит можно говорить и об ангажированности подачи материалов. Контрабанда всегда неразрывно связана с коррупцией, и когда речь идет о миллиардах, то вести борьбу на низовом уровне почти бессмысленно. Противодействие преступности - вопрос сотрудничества, и важен он в большей степени для тех стран, которые являются потребителями нелегальной продукции. Нельзя не понимать, что тут действуют правила свободного рынка - чем больше спрос, тем больше предложение. Вероятно, лучше было бы этот принцип перевести в правоохранительное поле.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Миллиарды убытков экономике и неприкрытое нежелание решать проблему. Примерно так можно описать ситуацию в Украине с контрабандой сигарет, по оценкам украинских...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)