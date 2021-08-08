От контрабанды сигарет украинская экономика терпит миллиардные убытки

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Миллиарды убытков экономике и неприкрытое нежелание решать проблему. Примерно так можно описать ситуацию в Украине с контрабандой сигарет, по оценкам украинских же политологов. Контрабанда табачных изделий из стран постсоветского пространства в страны ЕС приносит баснословные деньги организаторам серого трафика. Дело в колоссальной разнице акцизов и как следствие - общей стоимости продукции. Если заработать на этом пытаются даже обычные туристы, что уж говорить о больших игроках на рынке.



В этой нечестной игре преследуют свои интересы транснациональные корпорации, уверены эксперты. Как сопутствующий фактор - проявление глубокой коррумпированности. В распоряжении корреспондентов АТН оказались кадры оперативной съемки, которые объективно показывают, что украинские пограничники тесно знакомы с серым трафиком.



Где границы дозволенного, которые переходить не стоит, пытался разобраться Александр Смирнов. Эти ребята хорошо известны белорусским правоохранительным органам. По наблюдениям стражей правопорядка, парочка украинцев неоднократно пересекала границу в пункте пропуска "Мохро". Туристический интерес ни при чем, только бизнес. Как видно на кадрах системы видеонаблюдения, гости исправно затаривались в магазинах дьюти-фри. Ассортимент в павильоне разнообразный, но основной упор клиенты делали на сигаретах. В машину их грузят заранее подготовленными упаковками.



Иногда гостям получается собирать целые караваны. К примеру, по данным правоохранителей, в ночь с 17 на 18 июля через пункт пропуска "Мохро" на семи грузовых микроавтобусах на территорию Украины была вывезена крупная партия сигарет стоимостью 210 тысяч долларов.



Но давайте познакомимся поближе. Руководили группой украинских бизнесменов Дмитрий Корец и Ярослав Билецкий, оба граждане южной страны-соседки. Схема примерно одна и та же: парни приезжают с пачкой денег и покупают белорусские сигареты.



Затем, на обратном пути в Украину, после прохождения контроля в Беларуси, минивэн пломбируется. А уже украинские пограничники салон даже не проверяют, шлагбаум открывается еще до того, как машина к нему подъезжает. Более того, на кадрах видно, как человек в погонах получает от водителя грузовика две бутылки алкоголя. Затем автомобиль, под завязку забитый сигаретами, беспрепятственно проезжает пост. В это же время бутылки отправляются в сторону здания пограничного наряда "контрольный пост". Или тост - кому как нравится.



Куда дальше уходит контрабандный табак, догадаться не сложно. Выгоднее всего его по серым схемам переправить в ЕС. Там стоимость вырастет в несколько раз. В европейских отчетах уже несколько лет фигурирует хорошо отлаженный трафик переправки серых сигарет в Румынию.



В 2016 году Украина и вовсе стала главным поставщиком неучтенного товара на западный рынок. Согласно исследованиям аудиторских компаний, около 5,5 миллиарда сигарет или 13 % от общей контрабанды.



В Закарпатье пограничники задержали водолазов, которые через реку переправляли в Румынию 19 пакетов с сигаретами. Периодически информация о крупной или необычной контрабанде появляется в информационном поле. Или вот еще: тайные тропы нелегальных поставщиков пролегали по горным районам. И снова - для переправки в ЕС.







Украинские власти еще год назад заявили, что две трети незаконного трафика табачных изделий поступает в страну через порты. То есть Украина, как, впрочем, и Беларусь, чаще используется как транзитная территория.







Бюджет Украины может недополучать из-за серого трафика табака порядка 11 млрд долларов ежегодно

Только по официальным данным, за последние пять лет в нашем регионе из оборота изъято более двух с половиной миллиардов сигарет, то есть потенциальный ущерб на 10 млрд евро. И таких случаев немало. Отправители и получатели - самые разнообразные страны, и зачастую попадаются партии стоимостью более миллиона евро. Если обобщать, говорят эксперты, то бюджет Украины может недополучать из-за серого трафика табака порядка 11 млрд долларов ежегодно. Свою роль в этом играют и частные табачные фабрики, которые неподотчетны для статистики.С учетом того, что в Украину пришли глобальные игроки мирового рынка и интерес транснациональных корпораций очевиден, нельзя недооценивать роль второй - принимающей стороны.Разговор с Дмитрием Корцом состоялся в белорусском пункте пропуска "Мохро". Отечественные профильные службы не считают, сколько табака или алкоголя ввозится в страны-соседки из магазинов дьюти-фри. Важно понять схему, по которой работают контрабандисты. И вот Корец признается: на некоторое время придется залечь на дно, видимо, пока не наладится контакт с новым начальником Луцкого пограничного отряда.Насчет информационных вбросов по теме контрабанды сигарет в определенных СМИ эксперты тоже настроены критично. По их мнению, если есть финансовые интересы, значит можно говорить и об ангажированности подачи материалов. Контрабанда всегда неразрывно связана с коррупцией, и когда речь идет о миллиардах, то вести борьбу на низовом уровне почти бессмысленно. Противодействие преступности - вопрос сотрудничества, и важен он в большей степени для тех стран, которые являются потребителями нелегальной продукции. Нельзя не понимать, что тут действуют правила свободного рынка - чем больше спрос, тем больше предложение. Вероятно, лучше было бы этот принцип перевести в правоохранительное поле.