Что связывает Союз стрелков Литвы и украинских радикалов

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Литовская верхушка одобрила вывод профессиональных добровольцев - Союза стрелков Литвы

Учитывая сложившуюся ситуацию на границе с Беларусью, командующий Союзом стрелков полковник Альбертас Дапкус призывает всех братьев и сестер подготовиться к оказанию помощи пограничникам. Планируется уже в ближайшее время на литовско-белорусскую границу отправить группу стрелков, которые со своим снаряжением смогут оказать помощь в выполнении функций патрулирования.

История подразделения специального добровольческого назначения, о котором идет речь, берет свое начало с 20-х годов прошлого века - времен профашистской диктатуры президента Антанаса Сметоны.

Литовские каратели Гитлера убивали, как правило, своих, но с особой жестокостью. От рук "лесных братьев" погибли 25 тыс. человек, из них 23 тыс. - литовцы, тысяча - дети.





Союз стрелков Литвы - продолжатели радикальных взглядов "лесных братьев" - националистических

Запуганная жена окажет большее воздействие, чем 10 писем с угрозами. Обычный разговор с женой, с объяснением, что если муж не прекратит деятельность, тогда и вы, и ваши дети пострадают. Это "легкие формы морального воздействия. К таким же легким относится физическое насилие над женой инакомыслящего. Другой эффективный способ - в общественном месте привязать к столбу позора с надписью на шее, эффективнее обнаженную, или обнаженную выбросить из машины в общественном месте, тоже с надписью на шее".

В "Азове" их называют "побратимами", а ротные из Союза украинцев из "Азова" "своими мужественными друзьями"









Власти Литвы разрешили применять к мигрантам физическое насилие

Жестокость, с которой сегодня расправляются с мигрантами, шокирует. Сезон охоты на беженцев в Литве открыт и оправдан законодательно. Видя особую жестокость к людям другого цвета кожи и вероисповедания, а также условия их содержания, все чаще говорят о цикличности истории. Кстати, прибалтийские полицейские батальоны в годы Второй мировой войны, наряду с легионами СС, были одними из самых жестоких нацистских военных формирований, словно проявляли свою маниакальную натуру в борьбе с евреями, с собственным населением. Так причем здесь история? За шокирующими подробностями расправы над мигрантами есть и еще одна интересная деталь.Они полностью обеспечены собственным оружием, имеют доступ и к армейскому, не являясь кадровыми военными. Что же это за Союз стрелков Литвы и что их связывает с украинскими радикалами, а также какое отношение "стрелки" имеют к "лесным братьям" - разберемся в рубрике Екатерины Тихомировой. Осторожно! На границу вышли "лесные братья" 21 века. Литва санкционировала радикальное решение миграционной проблемы. Карт-бланш на силовой кардон смерти для ищущих спасения от войны женщин и детей. На усиление границы вышли группы вооруженных боевых добровольцев из Союза стрелков Литвы.Решение было принято за два дня до жестокого убийства гражданина Ирака на границе во время совещания членов Комитета национальной безопасности и обороны и службы охраны государственной границы Литвы. И в свете последних событий стоит внимательно разобраться, кто эти люди, которые сегодня патрулируют границу вместе с пограничниками.В годы Великой Отечественной литовские националисты примкнули к Третьему рейху в собственных интересах и помогали Гитлеру в осуществлении зловещего плана "Ост".50 лет спустя организация возродилась и оформилась в новое особое военизированное подразделение - Союз стрелков. Формально добровольческая общественная организация, состоящая из наиболее боеспособных "патриотов", однако финансируются шаулисы из литовского бюджета и де-факто являются окологосударственной провластной структурой. Их около 11 тысяч человек. В основном это дети от 12 до 18 лет, но особое подразделение - мужчины до 55. Это официальные и вооруженные радикалы с личным боевым оружием и имеющие доступ к армейскому, в том числе тяжелому вооружению.В 2016 году в одном из крупнейших литовских СМИ была опубликована инструкция о методах "нейтрализации коллаборационистов" в Литве от Союза стрелков. Здесь отметим, кого "стрелки" отнесли к коллаборационистам - антифашитов и противников нацистской идеологии «Литва только для литовцев». Их предлагали запугивать, бить их окна, сжигать дома, уничтожать имущество, травить близких родственников, членов семьи и так далее - вплоть до физического уничтожения.Если легкие меры не подействуют, шаулисты предлагали решительные - физическое устранение. А это уже совсем другие кадры. Минск октябрь 1941 года. Сотрудница 3-й советской больницы Ольга Щербацевич повешена нацистами за оказание медицинской помощи раненным пленным с табличкой на шее. Или львовские погромы 1941 года. Галичане забивают еврейку камнями. Раздетая жертва погрома сидит посреди толпы. Дело рук, кстати, в первую очередь профашистских карателей. Литовские лесные братья 21 века поддерживают тесные контакты с украинскими радикалами.Боевым националистам Украины двери открыты даже в Сейм. На фото командир роты батальона Айдар - Евгений Дикий - в литовском Сейме по приглашению Союза стрелков. Как зверства Айдара, так и зверства Азова хорошо известны мировой аудитории. Но исторические инстинкты у литовских ультраправых сильнее страха взбучки от Брюсселя и Вашингтона, которые украинских радикалов не жалуют.Возможно, "литовские стрелки" и прочие "патриоты" Литвы чувствуют онтологическую близость к своим украинским собратьям? Что у тех, что у других в героях люди, которые убивали евреев, поляков - женщин, стариков и детей. У тех и других одинаковые методы работы.Беспрецедентное с точки зрения гуманности и соблюдения прав человека решение было принято властями Литвы - мигрантов разрешили и бить, и убивать - открывать огонь на поражение. С особым энтузиазмом заявление было воспринято кругами профессиональных литовских националистов накануне убийства гражданина Ирака. Профессиональный литовский патриот Витаутас Синица - лидер неонацистской "Про Патрии" - автор "10 шагов для решения миграционного кризиса" - предлагает применять к беженцам самые решительные меры - вплоть до физического уничтожения.Таковы реалии современной Литвы: к оружию призвали "лесных братьев" 21 века, националистов. И сдержать их не может никакое желание казаться настоящими европейцами, живущими в цивилизованной современной стране. На границе двух миров - убитый, затравленные собаками и бегущие от выстрелов в спину. Бегут куда? Раненные и напуганные литовской демократией и свободой бегут спасаться к нам - в страну диктатуры.