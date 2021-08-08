Коллекцию Большого египетского музея пополнила ладья Хеопса возрастом более 4,5 тыс. лет

Источник материала: БелТА

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лодка фараона Хеопса, являющаяся самым крупным и древним судном в истории возрастом более 4 600 лет, была доставлена в Большой египетский музей от специального комплекса возле Великих пирамид, сообщает BBC.

Проект транспортировки ладьи направлен на ее сохранение. Для перевозки судна длиной 42 м и весом 20 т использовалось импортированное из Бельгии специальное "умное" транспортное средство с дистанционным управлением и установленным на нем металлическим каркасом, отмечает ТАСС.

Царские ладьи по длине превышают 40 м, а по ширине - 5 м. Они имеют низкую осадку - не более 1,5 м - что позволяло использовать их для хождения по Нилу. При строительстве ладьи древние египтяне использовали только естественные материалы: деревянные колья, вставки и пальмовые канаты. Управлялась лодка египетских царей с помощью 10 пар весел.-0-









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