Вулкан Мерапи активизировался в Индонезии

Источник материала: БелТА

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самый опасный вулкан Индонезии Мерапи, расположенный на острове Ява, активизировался в воскресенье, выбросив в воздух столб дыма и пепла. После взрыва по его склонам потекли потоки лавы, сообщает Associated Press.

Взрыв был слышен на расстоянии нескольких километров от вулкана. Пепел от извержения покрыл несколько близлежащих деревень и городов.

Жителям населенных пунктов, расположенных на плодородных склонах Мерапи, рекомендовано держаться на расстоянии 5 км от кратера.

Последнее крупное извержение вулкана Мерапи произошло в 2010 году. Тогда оно унесло жизни 347 человек.-0-