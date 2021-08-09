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Вулкан Мерапи активизировался в Индонезии

09.08.2021 06:45 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самый опасный вулкан Индонезии Мерапи, расположенный на острове Ява, активизировался в воскресенье, выбросив в воздух столб дыма и пепла. После взрыва по его склонам потекли потоки лавы, сообщает Associated Press.

Взрыв был слышен на расстоянии нескольких километров от вулкана. Пепел от извержения покрыл несколько близлежащих деревень и городов.

Жителям населенных пунктов, расположенных на плодородных склонах Мерапи, рекомендовано держаться на расстоянии 5 км от кратера.

Последнее крупное извержение вулкана Мерапи произошло в 2010 году. Тогда оно унесло жизни 347 человек.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Самый опасный вулкан Индонезии Мерапи, расположенный на острове Ява, активизировался в воскресенье, выбросив в воздух столб дыма и пепла. После взрыва по его...
 
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