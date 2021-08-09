В Торонто произошла стрельба - убиты два человека

Источник материала: БелТА

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два человека были убиты, еще двое находятся в критическом состоянии после перестрелки, произошедшей в воскресенье в районе Кенсингтонского рынка в Торонто. Об этом сообщает CTV.

Полиция, прибывшая на место происшествия, обнаружила четырех человек с огнестрельными ранениями. Двое из них были мертвы, двоих доставили в медицинские учреждения в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, к перестрелке могла привести ссора. Правоохранительные органы ведут расследование.-0-