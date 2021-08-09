ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Торонто произошла стрельба - убиты два человека

09.08.2021 06:45 — Новости Мира | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два человека были убиты, еще двое находятся в критическом состоянии после перестрелки, произошедшей в воскресенье в районе Кенсингтонского рынка в Торонто. Об этом сообщает CTV.

Полиция, прибывшая на место происшествия, обнаружила четырех человек с огнестрельными ранениями. Двое из них были мертвы, двоих доставили в медицинские учреждения в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, к перестрелке могла привести ссора. Правоохранительные органы ведут расследование.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Два человека были убиты, еще двое находятся в критическом состоянии после перестрелки, произошедшей в воскресенье в районе Кенсингтонского рынка в Торонто.
 
Новости дня
Новости в мире
 
Коллекцию Большого египетского музея пополнила ладья Хеопса возрастом более 4,5 тыс. лет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Мира

Свежие газеты

08.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Мира)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by