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Более 440 тыс. жителей китайской провинции Сычуань оказались в зоне бедствия из-за ливней
09.08.2021 07:45 — Новости Мира | БелТА
Источник материала: БелТА
9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Свыше 440 тыс. человек оказались в зоне бедствия из-за сильных дождей, обрушившихся на китайскую юго-западную провинцию Сычуань. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информационный портал Sina.
По его данным, к настоящему времени свыше 80,7 тыс. человек были переселены в безопасные районы. Информации о погибших и пропавших без вести пока не поступало.
Сильные ливни обрушились на провинцию Сычуань 6 августа. Сильнее всего пострадали города Бачжун, Ганьцзы, Дачжоу, Лучжоу, Мяньян и Наньчун.
В воскресенье местные власти сообщили о том, что экономический ущерб от дождей превысил 250 млн юаней (свыше $38,5 млн).-0-
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Сильные ливни обрушились на провинцию Сычуань 6 августа. Сильнее всего пострадали города Бачжун, Ганьцзы, Дачжоу, Лучжоу, Мяньян и Наньчун.
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