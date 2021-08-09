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За сутки в России потушили 44 лесных пожара
09.08.2021 08:29 — Новости Мира | БелТА
Источник материала: БелТА
9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лесопожарные службы в России потушили за сутки 44 пожара. Самая тяжелая ситуация сейчас в Якутии, сообщает портал "МИР 24".
Лесные пожарные и сотрудники МЧС защищают от огня населенные пункты: прокладывают минерализованные полосы и вручную, и при помощи взрывов. Дым из Якутии уже достиг других регионов. Задымлена Хакасия, значительная часть Красноярского края. Смог стоит и в столице Тывы Кызыле.
В Якутию для борьбы с пожарами прибыла военная техника. Решение усилить группировку Минобороны принял министр Сергей Шойгу по обращению главы региона.-0-
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Лесные пожарные и сотрудники МЧС защищают от огня населенные пункты: прокладывают минерализованные полосы и вручную, и при помощи взрывов. Дым из Якутии уже достиг...
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