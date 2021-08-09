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В Пакистане при взрыве газового баллона в ДТП погибли 9 человек

09.08.2021 08:29 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девять человек погибли и еще трое пострадали при взрыве газового баллона в автомобильном фургоне в округе Гуджранвала провинции Пенджаб на востоке Пакистана. Об этом сообщает агентство "Синьхуа", ссылаясь на местные СМИ.

По сообщениям СМИ, небольшой грузовик врезался в автофургон с пассажирами, после чего произошел взрыв газового баллона, находившегося в задней части пассажирского автомобиля. В результате пять человек погибли на месте, еще четверо скончались от полученных ранений в больнице.

Пострадавшие доставлены в больницу, их состояние оценивается как критическое.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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По сообщениям СМИ, небольшой грузовик врезался в автофургон с пассажирами, после чего произошел взрыв газового баллона, находившегося в задней части...
 
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