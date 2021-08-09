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Ученые заявили о беспрецедентном изменении климата и опасных последствиях для человечества

09.08.2021 16:01 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) в своем отчете заявила о беспрецедентном изменении климата и опасных последствиях для человечества, в том числе о засухе и наводнениях, сообщает ВВС.

По словам ученых, данные доклада являются "красным сигналом" для человечества. "Нет сомнений в том, что атмосфера, океан и суша нагрелись под воздействием человеческой деятельности", - говорится в отчете.

Без решительного сокращения выбросов парниковых газов мир не выполнит закрепленную в Парижском соглашении цель удержать к середине века глобальное повышение средних температур в пределах 1,5 градусов Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем. Ученые предупредили, что этот потолок будет пробит на 10 лет раньше, уже в 2040-м году. А следующий рубеж - потепление на 2 градуса Цельсия - будет пройден до конца этого века, если в ближайшие два десятилетия не будут приняты необходимые меры.

В докладе также сообщается, что последние пять лет были самыми жаркими за всю историю наблюдений с 1850 года.

Глобальное потепление уже дает о себе знать, вызывая экстремальные погодные и климатические явления во всех регионах мира. Его продолжение чревато еще более суровыми "качелями" между засухой и потопами, холодом и жарой. Кроме того, темпы повышения уровня моря увеличились почти в три раза по сравнению с 1901-1971 годами. Есть вероятность, что уровень воды поднимется примерно на два метра к концу этого столетия и на пять метров к 2150 году, что вызовет угрозу наводнений.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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По словам ученых, данные доклада являются "красным сигналом" для человечества. "Нет сомнений в том, что атмосфера, океан и суша нагрелись под воздействием...
 
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