Ученые заявили о беспрецедентном изменении климата и опасных последствиях для человечества

Источник материала: БелТА

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) в своем отчете заявила о беспрецедентном изменении климата и опасных последствиях для человечества, в том числе о засухе и наводнениях, сообщает ВВС .

По словам ученых, данные доклада являются "красным сигналом" для человечества. "Нет сомнений в том, что атмосфера, океан и суша нагрелись под воздействием человеческой деятельности", - говорится в отчете.

Без решительного сокращения выбросов парниковых газов мир не выполнит закрепленную в Парижском соглашении цель удержать к середине века глобальное повышение средних температур в пределах 1,5 градусов Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем. Ученые предупредили, что этот потолок будет пробит на 10 лет раньше, уже в 2040-м году. А следующий рубеж - потепление на 2 градуса Цельсия - будет пройден до конца этого века, если в ближайшие два десятилетия не будут приняты необходимые меры.

В докладе также сообщается, что последние пять лет были самыми жаркими за всю историю наблюдений с 1850 года.

Глобальное потепление уже дает о себе знать, вызывая экстремальные погодные и климатические явления во всех регионах мира. Его продолжение чревато еще более суровыми "качелями" между засухой и потопами, холодом и жарой. Кроме того, темпы повышения уровня моря увеличились почти в три раза по сравнению с 1901-1971 годами. Есть вероятность, что уровень воды поднимется примерно на два метра к концу этого столетия и на пять метров к 2150 году, что вызовет угрозу наводнений.-0-