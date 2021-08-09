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В Грузии вводят обязательное ношение масок на улице

09.08.2021 17:21 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Грузии с 10 августа снова вводится обязательное ношение масок на открытом пространстве, где находится более пяти человек. Соответствующее решение принял Межведомственный координационный совет страны, сообщает информационно-аналитический портал "Грузия online".

Причиной такого решения стало ухудшение эпидемиологической ситуации в Грузии.

Обязательное использование масок на открытом воздухе было снято в Грузии 22 июня, при этом их ношение в закрытом помещении оставалось в силе.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Грузии на 9 августа было зарегистрировано 450 149 случаев заражения COVID-19, умерли 6 128 человек.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Причиной такого решения стало ухудшение эпидемиологической ситуации в Грузии.
 
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