В Грузии вводят обязательное ношение масок на улице

Источник материала: БелТА

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Грузии с 10 августа снова вводится обязательное ношение масок на открытом пространстве, где находится более пяти человек. Соответствующее решение принял Межведомственный координационный совет страны, сообщает информационно-аналитический портал "Грузия online".

Причиной такого решения стало ухудшение эпидемиологической ситуации в Грузии.

Обязательное использование масок на открытом воздухе было снято в Грузии 22 июня, при этом их ношение в закрытом помещении оставалось в силе.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Грузии на 9 августа было зарегистрировано 450 149 случаев заражения COVID-19, умерли 6 128 человек.-0-