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Противники "паспортов вакцинации" пытаются штурмовать телецентр BBC в Лондоне
09.08.2021 18:37 — Новости Мира | БелТА
Источник материала: БелТА
9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Протестующие против "паспортов вакцинации" пытаются штурмовать телецентр BBC в Лондоне, сообщает издание The Independent.
На видеозаписи, опубликованной в интернете, видно, как толпа демонстрантов пытается штурмовать здание, но им противостоят полицейские, вооруженные дубинками. Начались столкновения. О задержаниях пока не сообщается.
В адрес BBC толпа кричит: "Позор тебе, позор тебе". Один из демонстрантов произнес речь, обвинив телекомпанию в "сокрытии правдивой информации".-0-
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На видеозаписи, опубликованной в интернете, видно, как толпа демонстрантов пытается штурмовать здание, но им противостоят полицейские, вооруженные дубинками....
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