Источник материала: БелТА

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Протестующие против "паспортов вакцинации" пытаются штурмовать телецентр BBC в Лондоне, сообщает издание The Independent.

На видеозаписи, опубликованной в интернете, видно, как толпа демонстрантов пытается штурмовать здание, но им противостоят полицейские, вооруженные дубинками. Начались столкновения. О задержаниях пока не сообщается.

В адрес BBC толпа кричит: "Позор тебе, позор тебе". Один из демонстрантов произнес речь, обвинив телекомпанию в "сокрытии правдивой информации".-0-