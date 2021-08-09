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Противники "паспортов вакцинации" пытаются штурмовать телецентр BBC в Лондоне

09.08.2021 18:37 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Протестующие против "паспортов вакцинации" пытаются штурмовать телецентр BBC в Лондоне, сообщает издание The Independent.

На видеозаписи, опубликованной в интернете, видно, как толпа демонстрантов пытается штурмовать здание, но им противостоят полицейские, вооруженные дубинками. Начались столкновения. О задержаниях пока не сообщается.

В адрес BBC толпа кричит: "Позор тебе, позор тебе". Один из демонстрантов произнес речь, обвинив телекомпанию в "сокрытии правдивой информации".-0-

 
Теги: Минск
 
 
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На видеозаписи, опубликованной в интернете, видно, как толпа демонстрантов пытается штурмовать здание, но им противостоят полицейские, вооруженные дубинками....
 
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