ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Британские коронаскептики в отчаянии штурмуют телецентр BBC

09.08.2021 20:45 — Новости Мира | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Британцы доведены до отчаяния - на смену долгим месяцам локдауна пришел строгий режим санитарных паспортов.

Жители Лондона маршем двинулись к телецентру медиакорпорации ВВС. Толпы противников насильственной всеобщей вакцинации предпринимают попытки штурмом прорваться в здание. Поскольку требований и мнений этих людей британские власти не слышат, те решили в буквальном смысле прорваться в эфир. Не тут-то было - на подступах к телецентру протестующих встретили оцепления сотрудником полиции.

В Люблине активисты требуют расследовать гибель задержанного

Ожесточенные столкновения с полицией накануне произошли в польском Люблине. Причиной стала гибель от рук блюстителей порядка местного жителя. Сотни людей осадили полицейский участок, где случился этот трагический инцидент. Здание забрасывали камнями и "коктейлями Молотова" - полиция в ответ открыла огонь резиновыми пулями, а затем применила слезоточивый газ.

Анархисты жгут автобусы в Бангкоке

Ожесточенные сражения продолжаются и на улицах Бангкока. Здесь движущей силой беспорядков стали анархисты. Они жгли автобусы, забрасывали полицейских камнями, пытались строить баррикады на улицах. Блюстители порядка попытались рассеять активистов, но те оказались крайне агрессивными. В столицу стягиваются дополнительные подразделения полиции.

Беспорядки в Портленде повлекли за собой массовые аресты

Снова бушуют хулиганы в американском Портленде. Конфликт заполыхал по окончании религиозного шествия - причины недовольства активистов неизвестны, но они вовсю применяли пиротехнику, а также тяжелые метательные снаряды. Полиция в ответ применила спецсредства.


Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Британцы доведены до отчаяния - на смену долгим месяцам локдауна пришел строгий режим санитарных паспортов. Жители Лондона маршем двинулись к телецентру...
 
Новости дня
Новости в мире
 
Мигранты из литовских лагерей просят ООН их защитить
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Мира

Свежие газеты

08.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Мира)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by