Мигранты из литовских лагерей просят ООН их защитить

Источник материала: БT

Александр Лукашенко во время "Большого разговора" во Дворце Независимости не один раз затронул тему мигрантов на белорусско-литовской границе.

Нацистские методы, которые применяются на территории Литвы к беженцам, заставляют людей кричать о своем бедственном положении в надежде, что мировое сообщество их все-таки услышит.

Мигранты опубликовали видеообращение к руководству ООН и канцлеру Германии Меркель. Жалобы на свое бедственное положение они иллюстрируют кадрами, запечатлевшими ужасы их повседневного лагерного существования: грязь, сырость, неустроенность, отсутствие самых примитивных удобств.

Посмотрите, в каких условиях мы содержимся. Молодой человек на видео болен. Он может здесь умереть. Нам не оказывается медицинская помощь. У нас нет одежды. Почти месяц мы живем, как заключенные. Посмотрите на электропровода в воде, это источник опасности и может стать причиной гибели людей. Мы сбежали из своей страны из-за войны, убийств, взрывов и терроризма. Мы прошли путь, полный опасностей, чтобы жить в мире. Почему с нами так обращаются? Человечество ограничивается только вами? Мы хотим, чтобы нас услышали в ООН. Пожалуйста, помогите нам. Распространите это видео.

В Литве сейчас находятся более 4 тысяч беженцев - в основном выходцев из Азии и Африки. Рассмотрение их дел занимает много месяцев, поскольку процедура требует выяснить, имеют они право на убежище или нет. В последнее время (вопреки принятой в Европе процедуре) литовские пограничники гонят беженцев через границу обратно. Часто также применяется сила: несколько дней тому назад один из мигрантов был избит литовцами до смерти и умер практически на руках у белорусских пограничников.





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