В Китае для пострадавшей от наводнений провинции Хэнань собрали $1,3 млрд

Источник материала: БелТА

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китайские благотворительные организации собрали более 8 млрд юаней ($1,3 млрд) для восстановления пострадавшей от наводнений провинции Хэнань в центральной части КНР, сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на штаб реагирования на чрезвычайные ситуации провинции.

В деятельности по ликвидации последствий стихийных бедствий приняли участие более 7 тыс. социальных работников, а также 282 тыс. добровольцев.

Почти 60 китайских государственных корпораций направили в общей сложности 686 млн юаней (около $106 млн) в виде помощи пострадавшей от наводнения провинции. Китайские центральные власти выделили на восстановление объектов инфраструктуры 795 млн юаней (около $122,4 млн).

В результате наводнений было повреждено свыше 1 млн га сельскохозяйственных угодий, материальный ущерб превысил 133 млрд юаней (около $2 млрд).-0-