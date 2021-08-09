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В Китае для пострадавшей от наводнений провинции Хэнань собрали $1,3 млрд

09.08.2021 21:45 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китайские благотворительные организации собрали более 8 млрд юаней ($1,3 млрд) для восстановления пострадавшей от наводнений провинции Хэнань в центральной части КНР, сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на штаб реагирования на чрезвычайные ситуации провинции.

В деятельности по ликвидации последствий стихийных бедствий приняли участие более 7 тыс. социальных работников, а также 282 тыс. добровольцев.

Почти 60 китайских государственных корпораций направили в общей сложности 686 млн юаней (около $106 млн) в виде помощи пострадавшей от наводнения провинции. Китайские центральные власти выделили на восстановление объектов инфраструктуры 795 млн юаней (около $122,4 млн).

В результате наводнений было повреждено свыше 1 млн га сельскохозяйственных угодий, материальный ущерб превысил 133 млрд юаней (около $2 млрд).-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В деятельности по ликвидации последствий стихийных бедствий приняли участие более 7 тыс. социальных работников, а также 282 тыс. добровольцев.
 
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