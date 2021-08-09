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В Греции за несколько дней вспыхнуло 586 пожаров

09.08.2021 22:11 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Греция переживает стихийное бедствие беспрецедентных масштабов - 586 пожаров вспыхнуло в течение нескольких дней в разных районах страны. Об этом заявил в понедельник премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в обращении к нации, которое транслировал греческий государственный телеканал ERT1, сообщает ТАСС.

"Последние дни были одними из самых тяжелых для нашей страны за последние десятилетия. Мы боролись и продолжаем сражаться изо всех сил. Но перед нами стихийное бедствие беспрецедентных масштабов: за несколько дней во всех уголках Греции вспыхнуло 586 пожаров. Пожары, которые возникли из-за беспрецедентной жары и долгих месяцев засухи, сейчас очень трудно потушить", - сказал Мицотакис.

Он поблагодарил страны, которые предложили свою помощь в борьбе с природными пожарами в Греции. "Многие страны уже помогают нам техническими средствами и персоналом. Благодарю их за солидарность. Но прежде всего я благодарен всем тем, кто борется с огнем на местах", - сказал премьер.

По его словам, тот факт, что люди были спасены, объясняется профессионализмом работников секретариата гражданской защиты, действиями полиции и Береговой охраны Греции. "Это не было само собой разумеющимся. То же самое и с защитой многих населенных пунктов, которые не сгорели благодаря самопожертвованию пожарных, добровольцев и, конечно же, наших летчиков и Вооруженных Сил. В течение нескольких суток в 141 районе проведено 62 организованные эвакуации жителей", - сказал Мицотакис.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Многие страны уже помогают нам техническими средствами и персоналом. Благодарю их за солидарность. Но прежде всего я благодарен всем тем, кто борется с огнем на...
 
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