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Европейские правозащитники не замечают нарушения прав беженцев литовскими властями

09.08.2021 22:47 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Во время "Большого разговора" во Дворце Независимости Александр Лукашенко не раз затронул и тему миграционного кризиса в Европе, и ситуацию, которая складывается на литовской границе.

Пристальное внимание к Беларуси, но парадокс - у себя проблемы просто не видят. Европейские правозащитники не замечают нарушения прав беженцев литовскими властями. Страна Евросоюза проявляет откровенную жестокость по отношению к беженцам - очередной случай зафиксировали белорусские пограничники. Группу из 32 человек заметили на участке пограничного поста "Клевица" Сморгонской пограничной группы. Для Литвы стало уже нормальной практикой организованно доставлять иностранцев к нашей границе. Там их бросают даже без воды и еды, не говоря уже о теплых вещах и необходимой медицинской помощи. По словам самих иностранцев, их задержали пограничники на территории Литвы. Избили и под угрозой оружия насильно выдворили на линию границы. Хотя все эти люди открыто заявляли о желании получить статус беженца.

Литовские пограничники, увидев наряд с белорусской стороны, выждали некоторое время и забрали часть группы мигрантов. Предположительно, Литва следует тактике целенаправленной транспортировки беженцев с одного участка на другой. Сейчас действия сопредельной стороны направлены исключительно на то, чтобы скрыть факты неправомерного выдворения иностранцев, которые хотят попасть в Евросоюз.

Подчеркиваем, на сегодня ни одна международная организация, имеющая представительство на территории Беларуси, не направляла своих специалистов для выяснения ситуации на литовско-белорусской границе. Это касается как правозащитных, так и гуманитарных организаций.


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Во время "Большого разговора" во Дворце Независимости Александр Лукашенко не раз затронул и тему миграционного кризиса в Европе, и ситуацию, которая складывается...
 
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