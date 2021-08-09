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В результате опрокидывания лодки на юге Китая погибли 8 человек, 5 пострадали
09.08.2021 23:39 — Новости Мира | БелТА
Источник материала: БелТА
9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Восемь человек погибли, еще пятеро получили травмы в результате опрокидывания лодки, которое произошло утром в понедельник у побережья городского округа Бэйхай в Южном Китае. Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местных властей.
Известно, что судно, на борту которого находились более 30 человек, возвращалось с рыбалки. В прибрежной зоне района Тешаньган лодка перевернулась. Ведутся поиски пропавших без вести.-0-
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Судно, на борту которого находились более 30 человек, возвращалось с рыбалки. В прибрежной зоне района Тешаньган лодка перевернулась.
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