ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В результате опрокидывания лодки на юге Китая погибли 8 человек, 5 пострадали

09.08.2021 23:39 — Новости Мира | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Восемь человек погибли, еще пятеро получили травмы в результате опрокидывания лодки, которое произошло утром в понедельник у побережья городского округа Бэйхай в Южном Китае. Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местных властей.

Известно, что судно, на борту которого находились более 30 человек, возвращалось с рыбалки. В прибрежной зоне района Тешаньган лодка перевернулась. Ведутся поиски пропавших без вести.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Судно, на борту которого находились более 30 человек, возвращалось с рыбалки. В прибрежной зоне района Тешаньган лодка перевернулась.
 
Новости дня
Новости в мире
 
В Греции за несколько дней вспыхнуло 586 пожаров
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Мира

Свежие газеты

08.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Мира)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by