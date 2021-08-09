В результате опрокидывания лодки на юге Китая погибли 8 человек, 5 пострадали

Источник материала: БелТА

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Восемь человек погибли, еще пятеро получили травмы в результате опрокидывания лодки, которое произошло утром в понедельник у побережья городского округа Бэйхай в Южном Китае. Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местных властей.

Известно, что судно, на борту которого находились более 30 человек, возвращалось с рыбалки. В прибрежной зоне района Тешаньган лодка перевернулась. Ведутся поиски пропавших без вести.-0-