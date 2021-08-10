Более 150 тыс. жителей были эвакуированы в Китае из-за мигрирующих слонов

Источник материала: БелТА

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стадо из 15 слонов начало мигрировать из Моцзян-Ханийского автономного уезда в апреле 2021 года. По мере приближения животных к населенным пунктам, местных жителей временно эвакуировали, сообщает агентство Синьхуа.

Всего с апреля в юго-западной провинции Китая Юньнань были эвакуированы более 150 тыс. жителей. Для обеспечения безопасности людей были задействованы 25 тыс. полицейских.

За перемещением слонов следили как с земли, так с и воздуха - с помощью дронов. Животные преодолели более 1,3 тыс. км.-0-