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Более 150 тыс. жителей были эвакуированы в Китае из-за мигрирующих слонов

10.08.2021 06:43 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стадо из 15 слонов начало мигрировать из Моцзян-Ханийского автономного уезда в апреле 2021 года. По мере приближения животных к населенным пунктам, местных жителей временно эвакуировали, сообщает агентство Синьхуа.

Всего с апреля в юго-западной провинции Китая Юньнань были эвакуированы более 150 тыс. жителей. Для обеспечения безопасности людей были задействованы 25 тыс. полицейских.

За перемещением слонов следили как с земли, так с и воздуха - с помощью дронов. Животные преодолели более 1,3 тыс. км.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Стадо из 15 слонов начало мигрировать из Моцзян-Ханийского автономного уезда в апреле 2021 года. По мере приближения животных к населенным пунктам, местных жителей...
 
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