В Венеции затопило площадь Сан-Марко

Источник материала: БелТА

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Редкое летнее наводнение за ночь затопило знаменитую площадь Сан-Марко в Венеции. Вода поднялась до 1 м, передает Reuters.

Наводнения - не редкость для Венеции, но обычно они происходят осенью и зимой. Однако в воскресенье вечером вода внезапно поднялась примерно до уровня 1 м.

Случаи паводков в Венеции вызваны сочетанием факторов, усугубляемых изменением климата: от повышения уровня моря и необычно высоких приливов до оседания грунта.-0-





Фото Reuters