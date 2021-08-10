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В Венеции затопило площадь Сан-Марко

10.08.2021 06:43 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Редкое летнее наводнение за ночь затопило знаменитую площадь Сан-Марко в Венеции. Вода поднялась до 1 м, передает Reuters.

Наводнения - не редкость для Венеции, но обычно они происходят осенью и зимой. Однако в воскресенье вечером вода внезапно поднялась примерно до уровня 1 м.

Случаи паводков в Венеции вызваны сочетанием факторов, усугубляемых изменением климата: от повышения уровня моря и необычно высоких приливов до оседания грунта.-0-

В Венеции затопило площадь Сан-Марко

Фото Reuters

 
Теги: Минск
 
 
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Наводнения - не редкость для Венеции, но обычно они происходят осенью и зимой. Однако в воскресенье вечером вода внезапно поднялась примерно до уровня 1 м.
 
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