Площадь лесных пожаров в России за сутки уменьшилась на 220 тыс. га

Источник материала: БелТА

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общая площадь пожаров на землях лесного фонда в России за сутки уменьшилась на 13% или на 220 тыс. га. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Авиалесохрану.

За прошедшие сутки в России лесопожарными силами ликвидировано 33 лесных пожара. По состоянию на 10 августа на территории Российской Федерации действовало 196 лесных пожаров на площади 1 572 967 га, по которым проводились работы по активному тушению. Сильнее всего горят леса в Республике Саха (Якутия), здесь площадь возгораний составляет 1,41 млн га. Также много пожаров в лесах Иркутской области - 111 629 га. Значительные площади горят в Красноярском крае (6 764 га), Республике Башкортостан (3 105 га), Костромской области (2 000 га) и Чукотском автономном округе (3 944 га). Небольшие участки горят в Вологодской, Оренбургской, Свердловской, Челябинской, Нижегородской и Томской областях, а также в Ямало-Ненецком автономном округе.

На тушении задействовано 8697 человек, 1514 единиц техники, 39 воздушных судов на мониторинге и еще 26 на тушении. Пожароопасный сезон открыт во всех субъектах Российской Федерации, режим ЧС действует в девяти субъектах. Особый противопожарный режим введен в 60 регионах.-0-