ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Площадь лесных пожаров в России за сутки уменьшилась на 220 тыс. га

10.08.2021 08:49 — Новости Мира | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общая площадь пожаров на землях лесного фонда в России за сутки уменьшилась на 13% или на 220 тыс. га. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Авиалесохрану.

За прошедшие сутки в России лесопожарными силами ликвидировано 33 лесных пожара. По состоянию на 10 августа на территории Российской Федерации действовало 196 лесных пожаров на площади 1 572 967 га, по которым проводились работы по активному тушению. Сильнее всего горят леса в Республике Саха (Якутия), здесь площадь возгораний составляет 1,41 млн га. Также много пожаров в лесах Иркутской области - 111 629 га. Значительные площади горят в Красноярском крае (6 764 га), Республике Башкортостан (3 105 га), Костромской области (2 000 га) и Чукотском автономном округе (3 944 га). Небольшие участки горят в Вологодской, Оренбургской, Свердловской, Челябинской, Нижегородской и Томской областях, а также в Ямало-Ненецком автономном округе.

На тушении задействовано 8697 человек, 1514 единиц техники, 39 воздушных судов на мониторинге и еще 26 на тушении. Пожароопасный сезон открыт во всех субъектах Российской Федерации, режим ЧС действует в девяти субъектах. Особый противопожарный режим введен в 60 регионах.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За прошедшие сутки в России лесопожарными силами ликвидировано 33 лесных пожара. По состоянию на 10 августа на территории Российской Федерации действовало 196 лесных...
 
Новости дня
Новости в мире
 
В Пакистане от взрыва гранаты в магазине погиб человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Мира

Свежие газеты

09.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.08.2021
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Мира)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by