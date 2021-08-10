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Усиливающиеся бои в Афганистане создают угрозу жизни сотен тысяч людей - Красный Крест

10.08.2021 11:39 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Разгорающаяся война в Афганистане создает прямую угрозу жизни сотен тысяч мирных жителей. Об этом говорится в заявлении Международного комитета Красного Креста (МККК), распространенном в Кабуле в связи с активизацией вооруженного противоборства между боевиками движения "Талибан" и правительственными силами в городах Кундуз, Лашкаргах и Кандагар, сообщает ТАСС.

"Сотням тысяч мирных жителей угрожает гибель в результате нарастания вооруженного противоборства в административных центрах трех афганских провинций - городах Кундуз, Лашкаргах и Кандагар, - говорится в заявлении МККК. - Эти и другие афганские города на протяжении нескольких последних дней охвачены упорными боями. Многие гражданские лица получили ранения или были вынуждены уехать".

МККК призвал воюющие стороны проявлять максимальную сдержанность, брать под охрану гражданские объекты инфраструктуры, включая больницы.

14 апреля президент США Джо Байден объявил о своем решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. На этом фоне в исламской республике наблюдается ухудшение ситуации в области безопасности, связанное с тем, что "Талибан" наращивает темпы наступления по ряду направлений. В начале июля талибы взяли под контроль районы вдоль границ с пятью странами - Ираном, Таджикистаном, Туркменистаном, КНР и Пакистаном.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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МККК призвал воюющие стороны проявлять максимальную сдержанность, брать под охрану гражданские объекты инфраструктуры, включая больницы.
 
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