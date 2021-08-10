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Китай отозвал своего посла в Литве

10.08.2021 11:39 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китай отзывает посла в Литве из-за намерения Вильнюса открыть представительство Тайваня в стране. Об этом заявил МИД КНР, сообщает ТАСС.

"Литовское правительство, игнорируя неоднократные дипломатические представления и указания Китая на возможные последствия, заявило, что разрешит администрации Тайваня создать представительство от имени Тайваня", - говорится в сообщении МИД КНР.

"Китайское правительство выразило решительный протест против этого и решило отозвать посла Китая в Литве и обратилось к литовскому правительству с просьбой отозвать посла Литвы в Китае", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства КНР.

Пекин утверждает, что действия Вильнюса "грубо нарушают дух коммюнике об установлении дипломатических отношений между двумя странами и наносят серьезный ущерб суверенитету и территориальной целостности Китая".

20 июля Министерство иностранных дел Литвы сообщило о планах Тайваня открыть представительство в стране до конца лета. Эту информацию подтвердила глава администрации китайского острова Цай Инвэнь. В марте Литва сообщила о планах открыть осенью торгово-экономическое представительство на Тайване. МИД КНР тогда осудил эти намерения, отметив, что выступает против любых официальных контактов других государств с Тайванем.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает остров одной из провинций КНР.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Литовское правительство, игнорируя неоднократные дипломатические представления и указания Китая на возможные последствия, заявило, что разрешит администрации...
 
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