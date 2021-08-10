В Литве непривитым от COVID-19 могут отказать в оплате больничных

Источник материала: БT

В Литве звучат предложения лишить всяких выплат по болезни тех, кто не счел нужным привиться. Министерство внутренних дел продолжает вносить поправки в регламент действий в чрезвычайной ситуации. В случае, если нет никаких противопоказаний вакцинации, но гражданин произвести ее не торопится, он будет ограничен в доступе к социальным и страховым фондам. Это стало одной из причин массового недовольства. Страховые медицинские платежи являются в стране обязательными, и литовцы недоумевают, как им могут отказать в оплаченной ими уже услуге?



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