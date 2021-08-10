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Российские полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении на офис кредитно-финансовой организации

10.08.2021 20:45 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Ни сорвать, ни взорвать банк не удалось жителю Приморского края. Российские полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении. Не стесняясь, без мер конспирации, не пряча лицо, мужчина зашел в офис кредитно-финансовой организации и потребовал отдать ему один миллион рублей. При этом злоумышленник угрожал работникам взорвать банк - якобы на нем был пояс шахида. Получив отказ, налетчик выбежал из помещения, запрыгнул в припаркованный автомобиль и скрылся.

Ирина Волк, официальный представитель МВД России:

Был объявлен план "Перехват". К розыску предполагаемого преступника были привлечены все службы полиции. Вскоре наряд дорожно-патрульной службы обнаружил разыскиваемую автомашину и задержал ее водителя - 42-летнего местного жителя. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за мошенничество. Недалеко от места происшествия сотрудники полиции обнаружили выброшенный пояс с трубками, обмотанными изолентой и проводами. Согласно заключению специалиста-взрывотехника, он является муляжом и опасности не представляет.


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Теги: Минск
 
 
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Ни сорвать, ни взорвать банк не удалось жителю Приморского края. Российские полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении. Не стесняясь, без мер...
 
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