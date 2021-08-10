ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Более 24 тыс. человек пострадали от наводнения на Дальнем Востоке России

10.08.2021 21:51 — Новости Мира | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Свыше 24 тыс. человек из четырех дальневосточных регионов России пострадали из-за наводнения. Об этом сообщает ТАСС по итогам заседания правительственной комиссии по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на Дальнем Востоке.

В результате наводнения пострадали территории четырех дальневосточных регионов - Амурской области, Забайкальского и Хабаровского краев, Еврейской автономной области. Пострадавшими признаны свыше 24 тыс. человек, более 1 тыс. жилых помещений признаны непригодными для проживания, свыше 1,8 тыс. помещений требуют ремонта.

В зону подтопления попало 145 населенных пунктов, более 3 тыс. жилых домов, 8,9 тыс. приусадебных и дачных участков, 160 социальных объектов. Повреждено более 950 км автомобильных дорог, 102 моста, семь участков железнодорожного полотна.

Отмечается, что по прогнозам в августе-сентябре сохранится повышенная активность формирования тайфунов с выходом на юг Дальневосточного федерального округа России. Поэтому на юге округа в этот период не исключены продолжительные интенсивные дожди и ливни. По предварительной оценке, на реках юга округа продолжится формирование высоких паводков.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В зону подтопления попало 145 населенных пунктов, более 3 тыс. жилых домов, 8,9 тыс. приусадебных и дачных участков, 160 социальных объектов. Повреждено более 950 км...
 
Новости дня
Новости в мире
 
Около 900 пожарных задействованы в тушении очагов огня на греческом острове Эвбея
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Мира

Свежие газеты

09.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Мира)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by