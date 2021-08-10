Более 24 тыс. человек пострадали от наводнения на Дальнем Востоке России

Источник материала: БелТА

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Свыше 24 тыс. человек из четырех дальневосточных регионов России пострадали из-за наводнения. Об этом сообщает ТАСС по итогам заседания правительственной комиссии по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на Дальнем Востоке.

В результате наводнения пострадали территории четырех дальневосточных регионов - Амурской области, Забайкальского и Хабаровского краев, Еврейской автономной области. Пострадавшими признаны свыше 24 тыс. человек, более 1 тыс. жилых помещений признаны непригодными для проживания, свыше 1,8 тыс. помещений требуют ремонта.

В зону подтопления попало 145 населенных пунктов, более 3 тыс. жилых домов, 8,9 тыс. приусадебных и дачных участков, 160 социальных объектов. Повреждено более 950 км автомобильных дорог, 102 моста, семь участков железнодорожного полотна.

Отмечается, что по прогнозам в августе-сентябре сохранится повышенная активность формирования тайфунов с выходом на юг Дальневосточного федерального округа России. Поэтому на юге округа в этот период не исключены продолжительные интенсивные дожди и ливни. По предварительной оценке, на реках юга округа продолжится формирование высоких паводков.-0-