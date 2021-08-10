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Пассажирский автобус перевернулся в Турции, пострадали 33 человека

10.08.2021 23:01 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В турецкой провинции Ушак на западе страны в результате аварии с участием пассажирского автобуса пострадали 33 человека. Все они были доставлены в местные медицинские учреждения, сообщает телеканал TRTHaber.

Автобус ехал из Агры в Измир. По предварительным данным, водитель не справился с управлением при совершении поворота на трассе Анкара - Ушак. Вместе с 32 пассажирами он был доставлен в больницу.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Автобус ехал из Агры в Измир. По предварительным данным, водитель не справился с управлением при совершении поворота на трассе Анкара - Ушак.
 
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