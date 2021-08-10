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Китайские ученые нашли кратер, образованный астероидом гигантских размеров

10.08.2021 23:45 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На северо-востоке Китая ученые обнаружили кратер, который мог появиться в результате падения самого мощного астероида в истории человечества, сообщает South China Morning Post.

По всему миру было обнаружено множество кратеров, но большинство из них образовались задолго до появления человека разумного. В то время как воронка, найденная в округе Илань недалеко от Харбина в китайской провинции Хэйлунцзян, образовалась около 49 тыс. лет назад в результате падения астероида шириной около 100 м.

Хотя его размеры намного меньше 10-километрового астероида, который уничтожил динозавров, ученые полагают, что он врезался в землю с очень большей скоростью и упал вертикально, создав кратер необычного типа.

Ударные волны и жар, которые генерировал упавший объект, были настолько мощными, что могли расплавить гранит, превратив его в стекло, и опустошить территорию в радиусе десятков километров.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Воронка, найденная в округе Илань недалеко от Харбина в китайской провинции Хэйлунцзян, образовалась около 49 тыс. лет назад в результате падения астероида шириной...
 
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