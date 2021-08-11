В Банкоке проходят массовые протесты против неудачной политики по борьбе с пандемией

Источник материала: БT

Неспокойно в Таиланде. В столице страны прошли массовые протесты. Сотни демонстрантов собрались в центре Бангкока. Они скандировали лозунг и обливали красной краской офисы компании, тесно сотрудничающей с правительством. В ответ полиция действует жестко: в ход идут слезоточивый газ, водометы и резиновые пули.

Столкновения с полицией в тайской столице происходят уже несколько дней. Изначально люди выступали против неудачной политики по борьбе с пандемией, однако с течением времени к протесту подключились радикалы, и митинги стали совсем немирными.





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