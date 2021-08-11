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В Польше прошли демонстрации против поправок в закон о телерадиовещании

11.08.2021 13:35 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Польше прошли демонстрации против изменения закона о телерадиовещании, в результате которого может прекратить вещание телеканал TVN, сообщает издание RMF 24.

Демонстрации под лозунгом "Свободные СМИ, свободные люди" прошли в Кракове, Познани, Гданьске, Быдгоще, Щецине и десятках других польских городов. В акциях приняли участие журналисты, общественные деятели и лидеры оппозиционных партий, а также некоторые организации, такие как Комитет защиты демократии, Хельсинкский фонд по правам человека и Общество журналистов.

Самая крупная акция протеста была организована перед Сеймом в Варшаве. Кроме того, активисты поднялись на крышу здания Министерства культуры, национального наследия и спорта. Службы начали снимать демонстрантов с крыши. Начались потасовки с полицией.

Организаторы акций сообщили, что демонстрации прошли почти в 100 городах Польши.

Согласно проекту по внесению поправок в закон о вещании, лицензию на трансляцию радио- и телепрограмм может получить организация, находящаяся в государстве - члене Европейской экономической зоны, при условии, что она не зависит от иностранного лица из-за пределов ЕЭЗ. По мнению многих журналистов, экспертов и оппозиционных политиков, проект нацелен на прекращение вещания телеканала TVN.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Организаторы акций сообщили, что демонстрации прошли почти в 100 городах Польши.
 
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