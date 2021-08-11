В Афганистане талибы заявили о захвате девятого административного центра

Источник материала: БелТА

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Талибы захватили девятый административный центр в Афганистане, сообщает Deutsche Welle.

Сегодня ночью боевики "Талибана" захватили столицу провинции Бадахшан Файзабад. Сообщение об этом сделал официальный представитель радикального движения "Талибан" Забиулла Муджахид.

"В ходе решительной и систематической операции моджахедов прошлой ночью Файзабад, центр провинции Бадахшан, был захвачен. Моджахедами контролируется резиденция губернатора, штаб-квартира полиции, разведывательное управление и все правительственные учреждения", - сообщил Муджахид в Twitter.

Он также утверждает, что накануне ночью талибы взяли под свой контроль и город Пули-Хумри, столицу провинции Баглан. По словам Муджахида, это девятый по счету центр провинции из 34 существующих в стране, перешедший под контроль талибов за последние три дня. Как заявил пресс-секретарь, теперь "Талибан" контролирует столицы провинций Нимроз, Джаузджан, Сари-Пуль, Кундуз, Тахар, Саманган, Фарах, Баглан и Бадахшан.

Комментариев со стороны официальных властей Афганистана по данному поводу пока не последовало.

Ранее бывший глава объединенного командования британских Вооруженных Сил генерал Ричард Бэрронс заявил, что он убежден в том, что "Талибан" может вновь сделать Афганистан международной базой терроризма.-0-