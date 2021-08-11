Премьер Польши потребовал отставки вице-премьера - назревает правительственный кризис

Источник материала: БелТА

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обратился к президенту Анджею Дуде с просьбой отправить в отставку вице-премьера и министра развития, труда и технологий Ярослава Говина, сообщает Polskie Radio.

Пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер рассказал, что премьер принял это решение с учетом нескольких факторов, которыми, в частности, были работа над проектами, входящими в правительственную программу "Польский порядок".

В свою очередь вице-премьер Ярослав Говин, комментируя заявление премьера об отставке, заявил, что "Согласие" покидает коалицию. Он также пояснил, что его партия не согласна с положениями в программе "Польский порядок", которые, по его мнению, на самом деле означают повышение налогов. "О своих решениях объявят сами парламентарии и министры. Мы готовы сотрудничать со всеми, кто разделяет наши ценности, то есть являются умеренными консерваторами, привязанными к патриотической и христианской традиции, а в экономических вопросах делают ставку на низкие налоги и частное предпринимательство", - отметил Ярослав Говин.

В ответ на этот шаг Моравецкого трое замминистров от партии "Согласие" уже отказались от занимаемых должностей. С поста замминистра национальной обороны ушел в отставку Марцин Оцепа, а из Министерства развития, труда и технологий - Ивона Михалек и Анджей Гут-Мостовы.

Лидер партии "Согласие" Ярослав Говин заявил, что до следующих парламентских выборов он сосредоточится на создании альтернативы партии "Право и справедливость" - правоцентристской политической силы.

"Согласие" входит в правящую коалицию "Объединенные правые", которую возглавляет партия "Закон и справедливость".-0-

В Польше прошли демонстрации против поправок в закон о телерадиовещании