ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Украина собирается импортировать уголь

11.08.2021 16:41 — Новости Мира | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

В Украине собираются импортировать уголь. Крупнейшая энергетическая компания страны - ДТЭК - начала завозить его из Казахстана, ожидает начала поставок из Польши, а также ведет переговоры о поставках из США. К такому решению руководство компании было вынуждено прибегнуть, несмотря на повышенный спрос на это топливо на мировых рынках. Сейчас темпы накопления угля на украинских ТЭС отстают на треть от плана. Власти не в состоянии обеспечить внутреннюю добычу угля в нужных объемах. Страна идет по сценарию прошлой зимы, когда электроэнергию пришлось импортировать из Беларуси и России, чтобы избежать веерных отключений.



Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Украине собираются импортировать уголь. Крупнейшая энергетическая компания страны - ДТЭК - начала завозить его из Казахстана, ожидает начала поставок из Польши,...
 
Новости дня
Новости в мире
 
Джо Байден не смог найти вход в Белый дом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Мира

Свежие газеты

10.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Мира)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by