Украина собирается импортировать уголь

Источник материала: БT

В Украине собираются импортировать уголь. Крупнейшая энергетическая компания страны - ДТЭК - начала завозить его из Казахстана, ожидает начала поставок из Польши, а также ведет переговоры о поставках из США. К такому решению руководство компании было вынуждено прибегнуть, несмотря на повышенный спрос на это топливо на мировых рынках. Сейчас темпы накопления угля на украинских ТЭС отстают на треть от плана. Власти не в состоянии обеспечить внутреннюю добычу угля в нужных объемах. Страна идет по сценарию прошлой зимы, когда электроэнергию пришлось импортировать из Беларуси и России, чтобы избежать веерных отключений.