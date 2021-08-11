Джо Байден не смог найти вход в Белый дом

Источник материала: БT

Президент США вновь дал повод поволноваться. Американский лидер заблудился при входе в Белый дом. Он проигнорировал указания сотрудника службы безопасности следовать по специальной дорожке и отправился следом за ним по траве. Видео вызвало немедленный отклик в соцсетях на тему здоровья американского лидера и его когнитивных способностей. Были высказаны предположения, что такое странное поведение может быть началом деменции. Напомним, в июне в адрес Байдена уже поступало требование о прохождении когнитивного теста, который мог бы подтвердить его готовность возглавлять страну.