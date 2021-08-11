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Джо Байден не смог найти вход в Белый дом

11.08.2021 16:41 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Президент США вновь дал повод поволноваться. Американский лидер заблудился при входе в Белый дом.  Он проигнорировал указания сотрудника службы безопасности следовать по специальной дорожке и отправился следом за ним по траве.  Видео вызвало немедленный отклик в соцсетях на тему здоровья американского лидера и его когнитивных способностей. Были высказаны предположения, что такое странное поведение может быть началом деменции. Напомним, в июне в адрес Байдена уже поступало требование о прохождении когнитивного теста, который мог бы подтвердить его готовность возглавлять страну.



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Президент США вновь дал повод поволноваться. Американский лидер заблудился при входе в Белый дом.  Он проигнорировал указания сотрудника службы безопасности...
 
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